إنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي برئاسة النور الشيخ

اصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس قرارا بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي برئاسة النور الشيخ النور الشيخ وإسحق ميرغني الشيخ حمد النيل نائبا له، وعاليا حسن أبونا أمينا عاما، على ان يتم استكمال عضوية المجلس وفقا للآليات التي تضمن تمثيلا للفعاليات المعززة للسلم الاجتماعي.

ويهدف المجلس إلى تعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام والمساهمة في صياغة رؤى واستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي، فضلا عن العمل كمظلة جامعة لمختلف الفعاليات المجتمعية التي تعمل من اجل تعزيز السلم الاجتماعي.