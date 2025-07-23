بالفيديو.. شاهد رباعية الهلال الكاسحة في المريخ والتي كفلت له بطولة النخبة

توج فريق الهلال, نفسه بطلاً لدوري النخبة السوداني, وذلك بعد فوزه الكبير على نده التقليدي المريخ برباعية نظيفة في ختام مباريات البطولة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حسم الهلال, المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الدامر, من شوطها الأول والذي انتهي بثلاثية نظيفة تبادل إحرازها القائد محمد عبد الرحمن وعبد الرؤوف ووالي الدين خضر.

وفي الشوط الثاني عاد صانع الألعاب عبد الرؤوف من جديد ليختتم أهداف فريقه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء, ليتوج الهلال باللقب في مراسم جرت بعد نهاية المباراة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين