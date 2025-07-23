“الغربال” يصدم جمهور الهلال بعد الفوز بالدوري ويغيب عن قمة كأس السودان أمام المريخ وعن المنتخب في بطولة أمم أفريقيا

نقلت تقارير إعلامية سودانية, مفاجأة صادمة لجمهور الهلال, وذلك بعد ساعات قليلة من مباراة الديربي التي كسبها الأزرق وتوج بعدها بلقب دوري النخبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نقل الصحفي شمس الدين الأمين, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر غياب هداف الهلال والدوري السوداني, محمد عبد الرحمن, لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتجددت إصابة “الغربال”, في قمة النخبة وهو ما يؤكد غيابه عن نهائي كأس السودان, أمام المريخ, الأسبوع القادم بمدينة بورتسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد يغيب محمد عبد الرحمن, عن المنتخب في بطولة أمم أفريقيا للمحليين, والتي ستنطلق أغسطس القادم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين