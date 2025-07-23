الميرغني والتعايشي أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء .. نيالا تترقب إعلان “حكومة تأسيس”

أفادت مصادر متطابقة بأن تحالف “السودان التأسيسي” يقترب من إعلان تشكيل حكومة انتقالية موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، وسط تجهيزات متسارعة في المدينة وترتيبات إدارية وفنية اكتملت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات الجارية بين أطراف التحالف الموقعة على الميثاق السياسي وصلت مراحلها النهائية، حيث انحصر التنافس على منصب رئيس الوزراء بين ثلاثة مرشحين بارزين هم: محمد حسن التعايشي، وإبراهيم الميرغني، وحامد البشير.

ويجري حالياً تجهيز عدد من المقرات الحكومية السابقة بنيالا لاستضافة الإعلان الرسمي، منها مباني أمانة الحكومة وبيت الضيافة ومنزل قائد الجيش ومرافق خدمية أخرى، فيما تم تشكيل لجنة عليا لاستقبال قيادات التحالف تضم شخصيات سياسية وإدارية فاعلة من بينها علاء الدين نقد، والنذير يونس، وحذيفة أبو نوبة.

ويخطط التحالف لإعلان حكومة موازية تضم مجلس سيادة من 15 عضوًا يمثلون الأقاليم والقوى السياسية، إلى جانب رئيس وزراء وحكومة تنفيذية، وفقًا للميثاق السياسي الموقع بين عدة حركات وقوى سياسية من بينها الدعم السريع، والحركة الشعبية – شمال، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، إلى جانب إدارات أهلية.

التيار