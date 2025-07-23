بدر للطيران تستقبل الرحلة الأولى من مبادرتها لترحيل المواطنين العائدين من سلطنة عمان

دشنت شركة بدر للطيران مبادرتها لترحيل المواطنين العائدين طواعية للبلاد من سلطنة عمان. حيث استقبلت الشركة بمطار بورتسودان اليوم الرحلة الأولى وعلى متنها نحو (73) مواطن كانوا عالقين في سلطنة عمان لأسباب تتعلق بتداعيات حرب المليشيا المتمردة على البلاد.

وتأتي المبادرة انفاذًا لموجهات الإدارة العليا للشركة ممثلة في الرئيس التنفيذي، المهندس أحمد أبوشعيرة، حيث وجهت الإدارة بتكفل الشركة بتسيير جسر جوي للمساهمة في إعادة السودانيين العالقين بسلطنة عمان.

وأكدت الشركة استمرار الرحلات تباعاً من سلطة عمان الي البلاد، مشيرةً إلي أن ذلك يأتي ضمن المجهودات التي ظلت تقوم بها الشركة مساهمةً في تقليل آثار الحرب على السودانيين في كل مكان، متطرقة إلى عدد من البرامج التي نفذتها الشركة خلال فترة الحرب في إطار مساهمتها الوطنية ضمن برامجها للمسؤولية المجتمعية.

وأكدت الشركة أنها ظلت تقوم بدورها الوطني منذ نشأتها ولازالت، في سياق رد الدين للشعب السوداني الذي عاني كثيراً بسبب الحرب، وأوضحت أنها مستمرة في تقديم العون والمساعدة لجميع السودانيين عبر مكاتبها المنتشرة في عدد من الدول إيماناً منها بضرورة تقديم مثل هذه المبادرات.

وأثنى عدد من العائدين على مبادرة شركة بدر للطيران، مؤكدين أن الخطوة ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغوط التي كانوا يعيشونها في الغربة، مشيرين الى أهمية تفاعل الحكومة وجميع شركات الطيران الوطنية مع مثل هذه المبادرات وإعادة المواطنين الى البلاد، خاصة وأن كثير من المواطنين والأسر يعيشون أوضاع صعبة في سلطنة عمان ويرغبون في العودة.

وعبروا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به السلطات الحكومية بالبلاد وتنسيقها العالي مع شركة بدر للطيران في برنامج إعادة المواطنين، مطالبين بمزيد من هذه البرامج.

سونا