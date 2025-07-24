جورجينا رودريغيز تلفت الأنظار بفستان مميز من “أوسكار دي لا رينتا”

عادت جورجينا رودريغيز لتخطف الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة تحمل توقيع دار الأزياء العالمية “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح، حمل في تفاصيله لمسات من الرقي والأنوثة الهادئة.

اختارت جورجينا فستاناً يأتي بنصف كم وينسدل بقماش ناعم يلتف حول الجسم بطريقة انسيابية، مع قصّة ضيّقة تبرز القوام بلمسة أنثوية. وتميّز الفستان بزمزمة عند الخصر، ما أضفى عمقاً وجاذبية على التصميم. كما انسدل من الخصر قماش ناعم باللون البرتقالي، أضاف جرعة من الحيوية والتباين اللوني اللافت، في مزيج متناغم بين الأزرق الهادئ والبرتقالي الدافئ.

أكملت جورجينا الإطلالة باختيار صندل بكعب عالٍ باللون البرتقالي، يعكس اللون الثانوي في الفستان ويعزز من توازن الألوان في اللوك. أما على صعيد المجوهرات، فقد اختارت قطعاً ماسية أنيقة، أضفت بريقاً ناعماً من دون أن تطغى على بساطة التصميم أو تسرق من حضوره الهادئ.

تُعدّ هذه الإطلالة مثالاً على كيفية الدمج بين الأسلوب الراقي والبساطة المدروسة، وهو ما تُجيده جورجينا رودريغيز ببراعة في إطلالاتها المتعددة. فالفستان بتفاصيله الدقيقة وألوانه المختارة بعناية، يعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على اعتماد تصاميم راقية بأسلوب عصري ومميز.

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