راغب علامة يدافع عن نفسه… ونقابة الموسيقيين في لبنان تعلّق

بعد نفيه لبيان صحافي يتم تداوله على بعض المنصات وتأكيده أنه أوضح كل الأمور لنقابة الموسيقيين في مصر، أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً توضيحياً دافعت فيه عن النجم راغب علامة، مشددةً على أن ما جرى لا يُسيء إلى صورته، ولا يُعبّر عن سلوك متعمّد، بل عن محبّة طبيعية من الجمهور.

وقالت النقابة في بيانها: “إن ما حدث لم يكن له علاقة بتصرفات الفنان المحترم، الذي لطالما قدّم مسيرة حافلة بالعطاء الفني، ممثّلاً لبلده وللموسيقى العربية في مختلف المحافل الدولية. الفنان راغب علامة، الذي طالما كان سفيراً للفن اللبناني ولثقافة وطنه، يلتزم دائماً بقيم الاحترام والمهنية تجاه الجمهور والمناسبة، وقد سطّر لنفسه سمعة طيّبة طوال سنوات من العمل في مصر الحبيبة. هو فنان ذو تاريخ طويل في إقامة الحفلات والمهرجانات في مصر، وقد أثبت نفسه مراراً كأحد أبرز الأسماء في مجال الفن العربي”.

وأضافت: “وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ونقابة المهن الموسيقية في مصر هي علاقة تاريخية راسخة، تجمع بيننا المحبّة والاحترام المتبادل. كما أن العلاقة الشخصية التي تجمع رئيس النقابة النقيب فريد أبو سعيد، مع النقيب مصطفى كامل هي علاقة صداقة وأخوّة عميقة. لذلك، نؤكد احترامنا الكامل للنقابة المصرية وحرصنا على الحفاظ على هذه الروابط الطيبة التي تجمعنا”.

وكان النجم راغب علامة قد تواصل مباشرةً مع النقيب مصطفى كامل، وأوضح له ملابسات ما حصل، مؤكداً أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمّله الفنان بل تقع المسؤولية على عاتق الجهات المنظّمة أو أي طرف آخر معني، مشدداً على أن جمهوره في مصر وفي كل مكان هو أساس نجاحه.

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