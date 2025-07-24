امين إقليم دارفور بحركة العدل والمساواة السودانية يقدم تنويرا مهما لعضوية الحركة بالخارج عن نداء الفاشر

عقدت أمانة المكاتب الخارجية لحركة العدل والمساواة السودانية لقاءا تنويريا مهما لعضويتها في الخارج حول تطورات الأوضاع في السودان ودار فور وحصار الفاشر. وفي مستهل اللقاء حيا الأستاذ عبد الحافظ عبد الرحمن أمين المكاتب الخارجية الحضور وحيا القوات المسلحة والمشتركة والمستنفرين الصامدين في محاور العمليات المختلفة خاصة الفاشر.

ومن ثم قدم امين إقليم دار فور ونائب رئيس الحركة الباش مهندس ابو بكر حامد نور قدم تنويراً مهما وضافيا حول آخر مستجدات الأوضاع في الفاشر وذلك في سياق النداء الذي اطلقه سيادته قبل أيام لفك الحصار عنها.

واستعرض الجهود التي بزلتها الحكومة والحركة وأمانة الإقليم لإيصال المعينات للمحاصرين من المدنيين في الفاشر والتي جوبهت بتعنت وصلف المليشيا مع نهب لقوافل الاغاثة ومنعها من الوصول للمستفيدين وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي والاقليمي.

هذا قد استمع امين إقليم دار فور لمداخلات الحضور والتي كانت بناءة ومهمة وقد قدمت مبادرات إنسانية وسياسية ستتبناها امانة المكاتب الخارجية بالتنسيق مع أمانة الإقليم ومؤسسات الحركة الأخرى لالقاء الضوء على جريمة الحصار و الابادة الصامتة للمواطنين العزل في الفاشر.