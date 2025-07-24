وزير الداخلية يلتقى الامين العام للمنظمة الدولية للهجرة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا

التقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بمكتبه، الاربعاء، بمقر الوزارة السيد /عثمان بلبيسى الامين العام للمنظمة الدولية للهجرة فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة حقوقي /عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة/ محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية فى مجالات الهجرة غير الشرعية بجانب مناقشة عودة عمل المنظمة وممارسة أنشطتها من داخل ولاية الخرطوم بعد أن تولت قوات الشرطة التأمين الكامل لمقر المنظمة وتهيئة بيئة العمل.

المكتب الصحفي للشرطة