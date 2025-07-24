المرور السريع يؤكد جاهزية الطرق القومية لاستقبال حركة العائدين والعودة الآمنة

التقى المدير التنفيذي لمحلية حلفا بالولاية الشمالية الاستاذ ابوعبيدة ميرغني برهان بمكتبه الاربعاء مدير الادارة العامة لشرطة المرور السريع اللواء فيصل كباشي محمد احمد والوفد المرافق له مدير ادارة المرور السريع بالولاية الشمالية وعدد من قيادات ادارة المرور بمكتبه بمباني المحلية.

وقال مدير ادارة المرور السريع اللواء فيصل كباشي ان اللقاء ناقش أوضاع الطريق القومي القاري الممتد من ارقين أمدرمان بالضفة الغربية والطريق القومي الشرقي حلفا السليم وبرامج العودة الطوعية.

مضيفا ان زيارته للولاية الشمالية جاءت بهدف الوقوف على القوات في ادارة المرور بالولاية والتي تزامنت مع فتح طريق شريان الشمال. مؤكدا جاهزية الطريق بداية من امدرمان وصولا الى دنقلا حاضرة الولاية الشمالية.

واشار الى لقائه بإدارة المرور بالولاية ومناقشته مجمل المشاكل الموجودة على الطريق والتي تم وضع حلول لها. وكانت ادارة المرور بالولاية الشمالية جهزت عربات الاسعاف على الطريق استعدادا لبرنامج العودة الطوعية بجانب وضع علامات المرور والحواجز ونشر القوات والدوريات التي تحد من الحوادث.

وجدد تأكيده على جاهزية الطرق القومية لاستقبال العائدين من جمهورية مصر العربية عبر برامج العودة الطوعية التي انتظمت هذه الأيام.

وكان سعادته قد تفقد ادارة مكتب المرور السريع بحلفا ومعبري اشكيت وارقين وناقش مشكلات وسبل تطوير المرور السريع. مشيدا خلال تفقده بالجهود المبذولة لادارة المرور السريع بوادي حلفا. وتعاون محلية حلفا والدعم اللا محدود للمرور السريع.