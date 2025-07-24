بدء الجولة الثانية من الحملة اللحاقية للتطعيم الروتيني بالجزيرة

بدأت صباح الاربعاء بولاية الجزيرة الجولة الثانية من الحملة اللحاقية الكبرى للتطعيم الروتيني للأطفال الأقل من 5 سنوات والتي تستمر إلى 28 يوليو بدعم من منظمة رعاية الطفولة .

حيث أشار الأستاذ عبد المطلب محمد نور مدير برامج التحصين الموسع بالولاية أن الحملة ستنفذ عبر إستراتيجية المراكز الثابتة بعدد 120 مركزا و236 مركزاً مؤقت و70 فريق جوال

وقال إن الحملة تستهدف 8576 طفلاً والأطفال الذين تم تطعيمهم بالجرعة الصفرية في الجولة الأولى البالغ عددهم 6641 طفلاً .

واكد أن الحملة ستنفذ عبر خطة محكمة ودقيقة للوصول لكل المستهدف على مستوى الولاية داعياً كافة الأسر لتطعيم أطفالهم الذين لهم جرعة مستحقة وكل الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم، معبراً عن شكره لمنظمة اليونسيف ومنظمة رعاية الطفولة لدعمهم المتصل لأنشطة التحصين .

فيما أشارت الأستاذة أسماء محمد بابكر مدير إدارة تعزيز الصحة بالولاية أن الحملة تضم 356 معززا على مستوى الفرق و160 معلن و176 قادة مجتمع و8 مشرفين على مستوى المحليات و8 مشرفين على مستوي الولاية.