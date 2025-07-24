والي جنوب كردفان: الأجهزة الامنيه تفرض سيطرتها على سوق كادقلي وتستعيد المنهوبات

أكد والي جنوب كردفان، محمد إبراهيم عبدالكريم، استقرار الأوضاع الأمنية بمدينة كادقلي بعد الأحداث التي شهدها سوق المدينة يوم أمس، والمتمثلة في كسر ونهب بعض المحال التجارية على يد مجموعات متفلتة.

وأوضح الوالي في تصريح صحفي عقب جولته التفقدية للسوق برفقة لجنة أمن الولاية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الموقف خلال وقت وجيز، وفرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة، مشيرا إلى أن الحادثة يقف خلفها متفلتين من خلايا تابعة للحركة الشعبية – شمال (جناح الحلو) ومتمردي الدعم السريع. .

وأضاف أنه بصدد إصدار قرارات حاسمة في مواجهة المتورطين، موجها الأجهزة الأمنية بالضرب بيدٍ من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين.

كما طمأن مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة معتز أحمد محمد عبدالله كديرو، المواطنين والتجار بأن السوق أصبح مؤمّنا بالكامل، وتم استرداد عدد من المنهوبات، مؤكدا الجاهزية التامة للتعامل مع أي محاولات إجرامية، داعيًا المواطنين للتبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.

من جهته، استنكر الأمير كافي طيار البدين ما تعرض له السوق من نهب وتخريب، معتبرا أن ما حدث لا علاقة له بالمواطنين أو القوات النظامية، بل هو نتيجة لمخططات الخلايا النائمة والطابور الخامس، مشيرا إلى عقد اجتماع مع التجار للتنسيق حول انسياب السلع الأساسية، وعلى رأسها الذرة، بالتعاون مع الجهات المختصة.