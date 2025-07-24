صحة الخرطوم: تدابير عاجلة للتعامل مع الرفاة

وقف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم على الاعمال والتدخلات التي اتخذتها لجنة تنفيذ خطة التعامل مع الرفاة المدفونة بالولاية،

ووجه خلال الاجتماع الذي انعقد الاربعاء لتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم وبحضور منسوبي هيئة الطب العدلي وممثل والي ولاية الخرطوم بسرعة انفاذ التدابير والتدخلات اللازمة لنبش الرفاة المدفونة سطحياً وفي الميادين العامة ومجاري المياه خلال اسبوع لتلافي حدوث الآثار البيئية المترتبة على موسم الخريف.

ومن جهته تعهد دكتور محمد عبد الله مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني ولاية الخرطوم بتسخير الجمعية كافة إمكانياتها للمساهمة في تنفيذ الحملة الرامية لتعامل مع الرفاة بالولاية ودفنها في المناطق المخصصة لذلك، من خلال تخصيص (15) كادر للعمل بكل محلية .

وكشف الاجتماع عن نبش عدد (194) رفاة بواسطة هيئة الطب العدلي بالتعاون مع الجمعية في مقابر جماعية بميدان بحي البركة بمحلية شرق النيل، واكد على ضرورة التمثيل القانوني للفرق التي تضطلع بتنفيذ الحملة عن طريق تواجد وكيل نيابة مع كل فريق، وتوفير كافة المعينات اللوجستية من المركبات ممثلة في (5) دفارات لنقل الرفاة وعدد (3) لودرات لعمليات الحفر، فضلا عن توفير الأكياس اللازمة لجمع الرفاة.

وأمن على أهمية الشراكات المجتمعية والاسناد المدني لتعاون في تنفيذ الحملة والقضاء على كافة اشكال تواجد افرازات الحرب من الرفاة بولاية الخرطوم.