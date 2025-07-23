سياسية
رئيس مجلس السيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
بعث السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، التطور والرخاء والازدهار.
وأشاد الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مجدداً حرصه وعزمه على ترسيخها وتعزيز مسار التعاون الثنائي المشترك وتطويره في المجالات كافة، بما يحقق أهداف ومصالح الشعبين الشقيقين.
سونا