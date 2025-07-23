رئيس مجلس السيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، التطور والرخاء والازدهار.