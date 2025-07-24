لجنة أمن سنار تناقش الأوضاع الأمنية وتأمين الموسم الزراعي

عقدت لجنة أمن ولاية سنار اجتماعًا، الاربعاء، برئاسة والي الولاية، اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد. ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية في الولاية، وخطط تأمين الموسم الزراعي الحالي، بالإضافة إلى الترتيبات الجارية لاستقبال السيدة سلمى عبد الجبار المبارك، عضوة مجلس السيادة والمشرفة على ولايات الوسط، في زيارة مرتقبة للولاية.

تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة حول الوضع الأمني الراهن ومؤشرات الجريمة في مختلف أنحاء الولاية، حيث أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا لتأمين الموسم الزراعي، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادية للولاية. وتم وضع خطط محكمة لحماية الموسم الزراعي من أي تهديدات، وضمان سير العمليات الزراعية بسلاسة وفعالية.