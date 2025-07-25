والي الجزيرة يدشن إعادة تأهيل وإعمار متحف الجزيرة

ووجه لدى مخاطبته صباح الاربعاء بمتحف الجزيرة بمدينة مدني الإحتفال الذي أقيم على شرف تدشين إعادة تأهيل وإعمار قسم التراث والفلكور تحت رعاية والي ولاية الجزيرة وإشراف مدير عام وزارة الثقافة والإعلام وزارة التخطيط العمراني، بإكمال صيانة وتأهيل المتحف ومسرح الجزيرة .

ودعا لتسجيل مباني الولاية التي تجاوزت مائة عام في اليونيسكو وكشف عن الجهود المبذولة بالتنسيق الشرطة لإستعادة القطع النادرة التي نهبتها الميليشيا وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مميزا في الثقافة والإعلام ..

من جانبه أعلن الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار مدير عام وزارة الثقافة والإعلام أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة النسخة الورقية لصحيفة الجزيرة اليوم والعديد من البرامج بإكتمال العمل في المتحف وتدشين استديو إذاعة مدني وشكر وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة على جهودهم في مجال تأهيل مسرح الجزيرة .

فيما كشفت الأستاذة مناهل محمد عثمان مدير إدارة للسياحة عن فقدان قطع نادرة من المتحف مناشدة بتقديم المزيد من الدعم للسياحة .

اكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الإلتزام بتأهيل غابة ام بارونا لتصبح متنفسا لاهالي المدينة .

ووجه لدى مخاطبته صباح اليوم بمتحف الجزيرة بمدينة مدني الإحتفال الذي أقيم على شرف تدشين إعادة تأهيل وإعمار قسم التراث والفلكور تحت رعاية والي ولاية الجزيرة وإشراف مدير عام وزارة الثقافة والإعلام وزارة التخطيط العمراني، بإكمال صيانة وتأهيل المتحف ومسرح الجزيرة .

ودعا لتسجيل مباني الولاية التي تجاوزت مائة عام في اليونيسكو وكشف عن الجهود المبذولة بالتنسيق الشرطة لإستعادة القطع النادرة التي نهبتها الميليشيا وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مميزا في الثقافة والإعلام ..

من جانبه أعلن الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار مدير عام وزارة الثقافة والإعلام أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة النسخة الورقية لصحيفة الجزيرة اليوم والعديد من البرامج بإكتمال العمل في المتحف وتدشين استديو إذاعة مدني وشكر وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة على جهودهم في مجال تأهيل مسرح الجزيرة .

فيما كشفت الأستاذة مناهل محمد عثمان مدير إدارة للسياحة عن فقدان قطع نادرة من المتحف مناشدة بتقديم المزيد من الدعم للسياحة .

سونا