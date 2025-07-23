شاهد بالصورة والفيديو.. مطرب سوداني يستعين براقصات “عاريات” في حفله بدبي ويفجر ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

انفجرت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, غضباً وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لفنان سوداني, شاب ظهر وهو يغني في حفل خارج السودان.

وبحسب رصد ومتابعات محرر موقع النيلين, فإن صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, نشرت مقطع فيديو قيل أنه من حفل للفنان محمد ود الجاك, بمدينة دبي.

ود الجاك, ظهر وهو يغني بأحد النوادي الليلية وبجواره راقصات أجنبيات يرتدين أزياء فاضحة وصفها المتابعون بالعارية, في تصرف قوبل بالرفض والاستنكار من قبل الجمهور على السوشيال ميديا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين