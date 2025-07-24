وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد أهمية تطبيق الضوابط الخاصة بعمليات الاستيراد

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، التزام الوزارة التام بتنفيذ القرار الوزاري بشأن تنظيم ضوابط التجارة الخارجية، مشددة على أهمية تطبيق الضوابط الخاصة بعمليات الاستيراد، بما يسهم في ضبط وتنظيم دخول السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج للسوق السوداني.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم أن الضوابط تهدف إلى تحقيق رضا المستهلك وتلبية الطلب الداخلي، مع مراعاة الموجهات العامة لسياسة الاستيراد، وعلى رأسها حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، وصون الصحة العامة للمواطنين والبيئة، وضمان مطابقة السلع المستوردة لاشتراطات الجودة.

وبيّنت أن الضوابط تتلخص في الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة، اضافة الى إبراز فاتورة مبدئية مستوفية لكافة البيانات المتعارف عليها، وتقديم خطاب بالموافقة القياسية من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فضلًا عن استيفاء الإجراءات المصرفية واستمارة الاستيراد (IM)، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم الانزال ما لم يتم إكتمال جميع المتطلبات الاجرائية من الجهات ذات الصلة.

وأكدت محاسن أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التجارة الخارجية عبر التحول الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من خلال إكمال المعاملات عبر منصة “بلدنا”، داعية المستوردين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط لتفادي تأخير الإجراءات.

وشددت على أن وزارة الصناعة والتجارة غير مسؤولة عن أي خسائر قد تترتب على عدم الالتزام بهذه الضوابط.

سونا