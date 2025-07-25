وزير الداخلية يتفقد هيئة التوجية والخدمات ويثمن جهودها في تقديم الخدمات لمنسوبي قوات الشرطة خلال معركة الكرامة

تفقد الفريق شرطة حقوقي/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية يرافقه الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية.

وفي مستهل الزيارة إستمع وزير الداخلية من رئيس الهيئة اللواء شرطة حقوقى/الطاهر علي محمد البلولة الي شرح وافي عن سير الآداء بالإدارات التابعة للهيئة بجانب جهود رئاسة الهيئة في تأهيل مقار الهيئة وتهيئة بيئة العمل وجهود الهيئة خلال معركة الكرامة عبر المهام التي إضطلعت بها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في إيلاء الشهداء والجرحي ومصابي الشرطة العناية والإهتمام وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والعيني وإستعرض اللواء البلولة الدور الكبير الذي قامت به الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في عكس أنشطة وإنجازات قوات الشرطة بجانب التوثيق للملاحم البطولية لمنسوبي الشرطة خلال معركة الكرامة وتوثيق الدمار الممنهج الذي إرتكبته المليشيا الإرهابية المتمردة تجاه مقار ومؤسسات الشرطة وعكسها للرأي العام بجانب نشر البرامج التوعوية عبر الوسائط الاعلامية كما إستعرض رئيس هيئة التوجيه والخدمات الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين وإهتمامها بشؤون متقاعدي الشرطة في توفير الدعم الإجتماعي بكافة الأوجه بجانب إستعراض الأنشطة والمهام التي تضطلع بها الإدارة العامة للتوجية والمناشط في تحفيز وشحذ الهمم والحفاظ علي الروح المعنوية لمنسوبي الشرطة.

من جانبه أشاد مدير عام قوات الشرطة جهود هيئة التوجيه والخدمات في دعم وإسناد القوة خلال معركة الكرامة بجانب المهام المتعددة التي تضطلع بها الإدارات العامة التي تتبع للهيئة موكدا دعمه لكافة إدارات الهيئة