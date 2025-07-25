إرتفاع جوال الذرة بالفاشر لأكثر من 3 مليون جنيه

كشف وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين عن إرتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية بمدينة الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه مليشيا الدعم السريع على المدينة .

وقال إن سعر جوال الذرة وصل لحوالي 3 مليون جنيه، حوالي الف دولار الأمر الذي أدي الي حدوث أزمة إنسانية حادة بالمدينة .

وأكد حمدين في تصريح صحفي أن مليشيا الدعم السريع تستخدم سلاح التجويع بغرض إفراغ المدينة من السكان والأستيلاء عليها مناشدا المنظمات الأممية والإنسانية بالضغط على المليشيا لفك الحصار عن الفاشر .

ووصف حمدين الوضع بالفاشر بالكارثي وقال إن الدعم السريع عمدت على تدمير المستشفيات واغتيال واعتقال الكوادر الطبية وتدمير المدارس والمرافق الخدمية في دارفور إضافة الي شح الأدوية وصعوبة إيصال الإمدادات .

وقال إن المليشيا استهدفت ونهب وحرق القوافل الإنسانية بما فيها منظمات الأمم المتحدة مما يؤكد تعمد قوات الدعم السريع باستخدام سلاح التجويع

وأشار وزير الصحة بإقليم دارفور الي إنتشار المخدرات في دارفور بصورة مخيفة الأمر الذي يقود الي تدمير كافة الشباب وتدمير المؤسسات التعليمية مما يسهم في إنتشار الفاقد التربوي بصورة مخيفة مشيرا الي زيادة معدل الوفيات وسوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن وتدهور رعاية الأمهات