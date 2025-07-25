السودان يشارك في معرض الصناعات الدفاعية الدولي IDEF 2025 بتركيا

في إطار تعزيز التعاون بين السودان وتركيا، ومواصلة لجهود تطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية فى السودان ، شاركت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية للمرة الثانية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي IDEF 2025، والذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية في الفترة من ٢٢ إلى ٢٧ يوليو الجاري.

وجاءت المشاركة بدعم تركي رسمي، حيث افتتح المعرض فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة وزير الدفاع الفريق حسن داوؤد كبرون، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ، إلى جانب عدد من وزراء الأمن والدفاع و القيادات العسكرية والشخصيات من مختلف دول العالم .

تهدف مشاركة السودان في هذا الحدث الدولي إلى تلمس التقانات الحديثة في المجالات الدفاعية ونقلها إلى البلاد ، وبناء شراكات استراتيجية مع شركات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى عرض القدرات الوطنية في التصنيع الدفاعي، وفتح قنوات للاستثمار والتعاون المشترك. وتُعد المشاركة أيضًا فرصة لتعزيز عودة السودان للمحافل الدولية، واستعادة موقعه ضمن الدول الفاعلة في هذا المضمار .

ظهور منظومة الصناعات الدفاعية في هذا المحفل الدولي يعكس قدرة السودان على امتصاص الصدمات وتجاوز التحديات ،كما تؤكّد على الالتزام بتطوير الإنتاج المحلي بما يعزز السيادة الوطنية ويخدم الاقتصاد السوداني.