نوارة تلتقي قيادات الإدارة الأهلية بولاية كسلا

أشادت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، بمواقف الإدارات الأهلية، الداعمة لمعركة الكرامة والعزة، مشيرة إلى دورها الريادي في دعم القضايا الوطنية، وإيواء واستضافة النازحين واللاجئين بولاية كسلا.

وثمنت سيادتها لدى لقائها بكسلا الخميس قيادات الإدارة الأهلية بالولاية بحضور اللواء ركن الصادق محمد الأزرق والي الولاية الترابط المجتمعي الذي اظهرته مكونات المجتمع بالمنطقة وحرصهم على تنمية وتطوير المحليات وبسط السلم والأمن المجتمعي والتعايش السلمي والتنمية المجتمعية.

واستمعت سيادتها لعدد من ممثلي الإدارت الأهلية بولاية كسلا حول قضايا وهموم إنسان شرق السودان ممثلة في قضايا التعليم والصحة والاستعددات للموسم الزراعي فضلا عن فيضان نهر القاش وضرورة العمل على الحد من توسعه الذي يؤثر سلبا على الأراضي الزراعية والرعوية.

وتعهدت عضو السيادي بالعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات بالتنسيق مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة ووضع خطط وبرامج لإحداث التنمية المنشودة.

وأشارت د. نوارة إلى الجهود التي بذلها والي كسلا في تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الولاية وحل كافة القضايا المتعلقة بالأمن فضلا عن جهوده في توفير مرتبات العاملين إضافة إلى دعم قضايا الشباب.

وشددت عضو مجلس السيادة على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل تنمية وتطوير المحليات ومحاربة الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة والاستعداد الجيد لموسم الخريف من أجل إنجاح الموسم الزراعي.