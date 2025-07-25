وزيرة الصناعة والتجارة توجه بفرض الرقابة على سلعة الثلج

عقدت الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مصانع الثلج بولاية البحر الاحمر وذلك حسب توجيه وزير الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب باحكام الرقابة على مصانع الثلج ومنع الاحتكار والمضاربة خاصة في ظل إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الولاية هذه الأيام.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث التجارة حرصها على حفظ حقوق الجميع، وذلك من خلال المهام الموكلة اليها، والدور الرقابي الذي تؤديه في تسهيل انسياب السلع الضرورية ووصولها للمواطن دون وسيط مما يعزز الثقة بين المنتج والمستهلك.

وأكد أصحاب المصانع التزامهم بتوفير سلعة الثلج من المصنع بواقع خمسة عشرالف جنيه على أن يصل للمستهلك النهائى بواقع ثمانية عشر الف جنيه وذلك نسبة لارتفاع مدخلات الإنتاج ومصروفات التشغيل خاصة في ظل تذبذب التيار الكهربائي خلال فترة الأعطال الأخيرة.

وأعلنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة وحماية المستهلك، انها ستقوم بحملات تفتيش ورقابة على محلات بيع الثلج وذلك بالتعاون مع شرطة ولاية البحر الأحمر وسوف تكون هنالك محاكمات فورية للمخالفين