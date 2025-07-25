والي سنار يصدر قرارات بإعفاء وتعيين مسؤولين تنفيذيين

أصدر والي سنار، اللواء الركن معاش الزبير حسن السيد، الخميس، قرارين قضيا بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين التنفيذيين بالولاية.

تضمن القرار الأول إعفاء الضابط الإداري حسين عامر علي آدم من منصبه كمدير تنفيذي لسنار عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك اعتبارًا من تاريخه.

وفي قرار آخر، أصدر والي سنار قرارًا بإعفاء الضابط الإداري الأمين يوسف الأمين من منصبه كمدير تنفيذي لمحلية الدالي والمزموم. وقضى القرار ذاته بتعيين الضابط الإداري حسين عامر علي آدم خلفًا له في هذا المنصب، وذلك اعتبارًا من تاريخه أيضًا.