شوبير يسخر من الأنباء المتداولة حول استعانة الزمالك بـ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان

سخر الإعلامي أحمد شوبير على شاشة قناة الأهلي، من الأنباء المتداولة حول استعانة الزمالك بـ ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في منصب مدير شركة الكرة.

وبعيدًا عن الأنباء المزعومة وسخرية شوبير، فيعد درس باريس سان جيرمان أحدث التجارب التي يمكن لـ جون إدوارد إداركها في قدرة المدير الرياضي على اختيار مدرب مميز لتغيير فلسفة وملامح فريق حتى وإن كلف تعديل المسار خسارة أبرز نجوم الساحرة المستديرة.

يُرجع لويس إنريكي الفضل في نجاح تجربته مع باريس سان جيرمان وتحقيق دوري أبطال أوروبا إلى دور لويس كامبوس المدير الرياضي في إقناع ملاك النادي بتغيير الاستراتيجية.

شهد صيف إنريكي الأول، رحيل ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس، فتخلص من الرواتب الكبيرة واتجه للتعاقد مع عناصر صاعدة مع اشتراط عدد صفقات لا يتجاوز عمرها سن الـ 26 عاما.

استمرت استراتيجية إنريكي وكامبوس برحيل اللاعب الأبرز في العالم كيليان مبابي، مع إعادة عثمان ديمبلي إلى الواجهة بمهام خططية جديدة، كما أن القادم من نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا أظهر سحره سريعًا وأنصف رؤية الثنائي.

المصري اليوم