بدأت بفحوصات بسيطة وتطورت لـ«الموضوع محتاج صبر».. ملامح من أزمة أنغام الصحية

تصدر اسم الفنانة أنغام منصات التواصل ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الجدل والقلق بعد انتشار شائعة إصابتها بمرض سرطان الثدي.

الشائعات، دفعت المكتب الإعلامي الخاص بها إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه كل ما تردد حول حالتها الصحية، مؤكدًا أن أنغام بصحة جيدة، لكنها ستسافر قريبًا إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة على البنكرياس، ثم تعود لتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الصيف الجاري.

وبالفعل، شاركت أنغام، عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، صورة تظهر فيها وهي داخل أحد المستشفيات في ألمانيا.

حديث أنغام عن حالتها الصحية جاء خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي، حينما كانت تدافع عن نفسها بشأن الحملات التي تواجهها زميلتها شيرين عبدالوهاب…

المصري اليوم