روضة الحاج: أمَا آنَ يا سيَّدَ النهرِ والغابِ والبيدِ والبحرِ والفلَواتِ العظيمةِ أنْ تستريحَ قليلاً بأعيُنِنَا

في ليلةِ الاكتمالْ!

أبهى من البدرِ

أنْ تتجلَّى

أنْ تمنحَ الثاكلاتِ القليلَ من الحُبِّ

أنْ تَلُمَّ اليتامى بحُضنِكَ

أمَا آنَ يا وطني

من الموتِ والحُزنِ والحربِ والارتحالْ!

وتعِبنَا

فقد قتلتنَا المراراتُ يا موطني

ثم تُقسِّمُ حلوى الحياةِ علينا

أنْ تطرقَ البابَ كالعيدِ

أنْ تُعيدَ علينا نشيدَ البداياتِ

أمَا آنَ يا سيَّدي

طالَ هذا السُرى

بأعيُنِنَا

أنْ تستريحَ قليلاً

أمَا آنَ يا سيَّدَ النهرِ

أرهقَنا أنَّ هذي النجومَ بأرضِكَ

وضاقتْ بِنا الأرضُ

تعِبنَا

ما يزالْ!

يهتِفُ أطفالُكَ الرائعونَ

غداً في المراجيحِ

غداً تضحكُ النسوةُ الثاكلاتُ

غداً تُشرقُ الشمسُ

تعِبنَا

خلقنا ربيعاً من الحبِّ

في الحنايا

وفي دمِنا

حملناكَ والله في مُقلِ الأعينِ الباكياتِ

ولكنَّنا قد تعِبنَا

وأبناؤك السمرُ ينطفئونَ

ويمضونَ

جيلاً فجيلاً خفافاً

وما ثمَّ أفْقٌ لنا للعبورِ

ولا ثمَّ حُلْمٌ لنا قد يُنالْ