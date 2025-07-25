مي عز الدين لتامر حسني: «شكرًا على عمر وسلمى»

عبّرت الفنانة مي عز الدين عن امتنانها العميق للفنان تامر حسني، من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، استرجعت فيها ذكريات النجاح الفني الذي جمع بينهما، خاصة في سلسلة أفلام «عمر وسلمى».

وقالت مي في رسالتها: «بشكرك على (عمر وسلمى) وعلى النجاح اللي شفته معاك. علمتني حاجات كتير في الفن والدنيا، حتى لقب (البرنسيسة) اللي دايمًا بتناديني بيه، له مكانة كبيرة عندي. ألف شكر لتامر حسني الإنسان والفنان».

صدر الجزء الأول من فيلم «عمر وسلمى» عام 2007، وهو من بطولة تامر حسني ومي عز الدين، وإخراج أكرم فريد، ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا الرومانسية، وحقق وقت عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تدور أحداثه حول «عمر» الشاب متعدد العلاقات، الذي يقع في حب «سلمى»، فتاة مختلفة عن كل من عرفهن من قبل، ورغم الخلافات والصراعات بينهما، تنشأ بينهما قصة حب مليئة بالمواقف الطريفة والمشاعر الحقيقية.

الفيلم حقق نجاحًا دفع صنّاعه لتقديم جزأين لاحقين (الجزء الثاني في 2009، والثالث في 2012)، ما جعله واحدًا من أنجح سلاسل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية الحديثة.

المصري اليوم