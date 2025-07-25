“بوسة الفنان مش جريمة” .. راغب علامة: دي مصر.. هوليود الشرق!

مواجهة مثيرة على الهواء وقعت بين الفنان راغب علامة ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على خلفية قرار الأخير بمنع علامة من إحياء حفلات غنائية في مصر، وذلك عقب الجدل الذي أثارته قبلة إحدى المعجبات له خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وخلال المواجهة- التي تصدرت محرك البحث جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي- دافع راغب علامة عن نفسه بشدة، مؤكدًا تمسكه بموقفه وعدم شعوره بأي ندم تجاه ما حدث، مشددًا على أن القبلة لا تُعد جريمة، وأنه لا يستطيع التحكم بتصرفات معجبيه أو منعهم من التعبير عن محبتهم له، فيما انفعل مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الهواء وذلك أثناء المواجهة بينهما.

وأجرت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد» أول مواجهة على الهواء بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان راغب علامة، عبّر الفنان راغب علامة عن عشقه لمصر والمصريين، مستنكرا صدور قرار بمنعه من الغناء في مصر بسبب تقبيل إحدى المعجبات له في حفله بالساحل الشمالي.

وقال «علامة»: «لم أستطع أن أمنع أي معجب من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معى، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان»، واستطرد متسائلا: «ما حدث معي يحدث مع العديد من النجوم، لكن لماذا تم منعي أنا فقط من الغناء»، وأكد علامة على مدى تقديره لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل قائلا: «النجم مصطفى كامل حبيبي والنقابة دي بيتنا اللي بنتشرف بيه دايما وبنحترمه».

وأكد الفنان مصطفى كامل على مدى حبه وتقديره للنجم الكبير راغب علامة، مستنكرا ما حدث خلال حفله بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه مخالف للأعراف والتقاليد المصرية.

وقال نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل: «إن ما صدر من النقابة ليس قرارًا بالمنع كما أشيع، لكنه إيقاف لحين انتهاء الاستماع للفنان راغب علامة».

وقال مصطفى كامل لـ راغب علامة: «يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟! الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقالي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضنتهوش وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف.. يجب التفريق بين قرار الاستدعاء والمنع والشطب، لدينا لغة تسمى إيقاف التصريح يعني مش هدي لحضرتك.. القرار كتبه موظف وفيه أخطاء إملائية وأنا طلعت اعتذرت عنه».

وواصل قائلًا: «كلنا أشقاء ومفيش عنصرية، ما يحدث هو إخطار المطرب أن هذا لا يتناسب مع القانون.. بأكد تاني بلدي محصلش فيها هذا الموقف.. ما حدث ليس تحقيقًا أو منع الأزمة التي حدثت، فهي ليست أزمة صغيرة وليس قليلا واللي بيهونوا مش عايز أغلط فيهم».

وأردف: «هذه أزمة وكنا نحاول حلها بشتى الأمور في إطار الاحترام زي ما بنحترم لبنان والرياض وكل الدول العربية.. مسرح مصر لازم يحترم زي كل المسارح.. هل ما حدث بحفلة الساحل حدث بأي دولة عربية.. بتهونوا إيه؟؟ بعتذر للمشاهدين وللكل أنا منفعل وزعلان بجد.. مينفعش تشوفي مشكلة كبيرة ونسخر منها إحنا نبقى لا نستحق الحياة.. لما نغلط لازم نعترف».

ردّ النجم اللبناني راغب علامة على الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وقال راغب علامة: «مش دوري أقول لحد ينزل من على المسرح، أنا أهلا وسهلا بكل معجب وكل معجبة اللي عايز يسلم اللي عايز يحضن، أنا بتصرف زي ما في بلدي وبعتبر العادات المصرية واللبنانية زي بعض بالظبط، القبلة ليست جريمة بالدليل أن فيه كليبات فيها قبلات، ليه الأفراح فيها قبلات وأحضان ليه متطلعش قرار غير ده أنا فنان جمهوري بيسلم عليا».

وعبّر الفنان علامة عن استيائه الشديد من قرار منعه من الغناء، متسائلًا عن الجرم الذي ارتكبه ليستحق هذا الإجراء، حيث قال: «أنا إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ قرار منع الغناء ده بمثابة قرار إعدام! أنا بحب مصطفى كامل جدًا، ويمكن يكون في خلاف في وجهات النظر، بس أنا سألته، لما فنان يعمل غلط، قولي الغلط بتاعه إيه؟ إنه كان لطيف مع الناس وبيتعامل معاهم بمحبة؟ النقابة المفروض تحميني أنا».

وتابع قائلًا: «البنت اللي اتصورت معايا وبَاستني كانت ورا الكواليس، فين الجريمة؟ دي مصر.. هوليوود الشرق! طول عمرها بلد الفن وعبدالحليم حافظ ونادية لطفي وسعاد حسني ومحمود ياسين.. عباقرة كانوا بيعبروا بقبلات حميمية مش خليعة».

وأضاف: «أول حاجة هعملها لما أنزل مصر الأسبوع الجاي، هروح على نقابة الموسيقيين، ده بيتي، أنا زعلت إن محدش كلمني. طب كنت عايزني أعمل إيه لما واحدة تتصور وتبوسني؟ الجريمة اللي ارتكبتها إيه؟ دي واحدة باستني مش أنا اللي بوست، وواحدة اتصورت على المسرح، فين المشكلة؟».

وأوضح راغب: «بوسة الفنان مش جريمة، ولو رجع بيا الوقت هتصرف نفس التصرف، أنا زعلان لأني بحب مصطفى كامل، ولو حصل الموقف في حفلة تانية هتصرف بنفس الطريقة، مش هضرب حد.. أنا أطالب النقابة بحمايتي، وبالاتفاق مع الجهة المنظمة بمنع أي حد من الصعود على المسرح. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ونحن نحترم جمهورنا ومسرحنا، ومفيش حاجة دون الأخلاق، وأجدد التأكيد على أن النقابة دورها تحمي الفنان، وليست ضده».

وتساءل راغب علامة باستنكار: «أنا إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ قرار منع الغناء ده قرار إعدام؟ أنا بحب مصطفى كامل جدًا، يمكن فيه خلاف في وجهات النظر، وسألته: لما الفنان يعمل غلط، قولي الغلط بتاعه إيه؟ إنه كان لطيف مع الناس وبيتعامل معاهم بمحبة؟ المفروض النقابة تحميني أنا».

واختتم راغب علامة حديثه قائلًا: «البنت اللي اتصورت معايا وبَاستني كانت ورا الكواليس، فين الجريمة؟ دي مصر.. هوليود الشرق!».

علّق الفنان راغب علامة على أزمة تواجد أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في حفله بالساحل وما تبع ذلك من ردة فعل من قبل جماهير الأبيض ومجلس إدارته من عقوبات صدرت بحق اللاعب، وقال راغب علامة، حول أزمة أحمد فتوح، مازحًا: «أنا الراجل ده بحبه.. وأنا عايز أقابله، ياريت ييجي معايا النقابة».

وأردف: «والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة»، مضيفًا «بالنسبة لي ما حدث عبارة عن سوء تفاهم وانتهى رغم إني زعلان».

المصري اليوم