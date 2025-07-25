أنوشكا عن ياسمين عبدالعزيز: «محتاجة تحس بالأمان»

تحدثت الفنانة أنوشكا، عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد تعاونهما معًا في مسلسل «وتقابل حبيب»، والذي عرض ضمن مسلسلات موسم رمضان الماضي 2025.

وقالت أنوشكا خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج«أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي على: «ياسمين عبدالعزيز شخص بسيط للغاية وقلبها جميل بتحب الخير لكل الناس محتاجة الامان أحسها تماما وبحبها لأنها بني آدمه».

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

المصري اليوم