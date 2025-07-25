سلمى تدعو رجالات الدين وقادة المجتمع إلى نبذ التفرقة الطائفية واعتماد الوسطية في الدعوة

دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك، رجالات الدين الإسلامي إلى عدم التفرقة الطائفية والغلو والتطرف في الدعوة والمحافظة على المجتمع من التشظي وزعزعة اللحمة الداخلية.