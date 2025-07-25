سياسية
سلمى تدعو رجالات الدين وقادة المجتمع إلى نبذ التفرقة الطائفية واعتماد الوسطية في الدعوة
دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك، رجالات الدين الإسلامي إلى عدم التفرقة الطائفية والغلو والتطرف في الدعوة والمحافظة على المجتمع من التشظي وزعزعة اللحمة الداخلية.
وناشدت عضو المجلس السيادي لدى لقائها بمدينة ربك بحضور والى النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، قادة الطرق الصوفية إلى ضرورة إتباع الوسطية فى الدعوة.
وطالبت عضو السيادي القيادات المجتمعية بدور أكبر في تبصير المجتمع وتقوية الوازع الدينى والاخلاقي لدى الشباب لتمكينهم من محاربة الأفكار الدخيلة وأدوات الاستلاب الفكري والثقافي لخلق جيل واعي ومتمسك بقيمه الفاضلة.
سونا