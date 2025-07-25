اكتمال الاستعدادات بكسلا لتوزيع أكثر من مليون ناموسية مشبعة!

أعلنت وزارة الصحة ولاية كسلا انطلاق الحملة القومية الثانية للتغطية الشاملة بالناموسيات المشبعة للعام الحالي بتوزيع مليون و 155 الف ناموسية في تسعة محليات بالولاية عدا محليتين يتم تغطيتها بصوره منفصلة علاوة علي استعداد وزارة الصحة الاتحادية لانطلاقة الحملة القومية الثانية بتوزيع 15 مليون و500 ألف ناموسية في أربعة عشر ولاية من ولايات البلاد.

وأكد مشرف الإمداد اللوجستي للحملة بوزارة الصحة الاتحادية، جعفر عبدالله، لدى حديثه في تنوير صحفي الخميس حول انطلاقة الحملة في ولاية كسلا، أكد تخصيص مليون و155 ألف ناموسية لولاية كسلا تشمل جميع السكان المقيمين والوافدين في تسع محليات بالولاية عدا محليتي تلكوك وهمشكوريب اللتين ستتم تغطيتهما بصورة منفصلة.

وقال أن عملية التسجيل ستكون عبر إستراتيجية الانتقال من منزل إلى منزل وستتبعها عملية التوزيع من نقاط سيتم تحديدها في الأحياء المختلفة،

وناشد جعفر الأسر بضرورة تقديم إحصائيات دقيقة لعدد أفراد الأسرة حتى تستفيد الولاية منها لاحقا في عمليات الإحصاء السكاني والتخطيط.

وأوضح عبدالله أن الناموسيات المشبعة تاتي عبر صندوق الامم المتحدة وتوزع مجانا كل 3 سنوات من دون أية مقابل مادي .

وقال إن الهدف من توزيع الناموسيات الحد من إنتشار مرض الملاريا وتدعيم الحماية المجتمعية.

وأوضح أن الناموسية المشبعة يمكن غسلها 23 مرة خلال فترة الثلاث سنوات بصابون الألواح مع تجفيفها (شرها) في مكان ظليل وليس تحت أشعة الشمس مثل الملابس.

وحذر جعفر من خطورة الغسل بصابون البدرة الذي يقلل من فعالية المادة الطاردة للباعوض، وطالب المواطنين بضرورة الحرص على استخدام الناموسية بصورة يومية للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الحشرات .