حنان تستعد لـ«هيروشيما» وتترقب «هابي بيرث داي».. وياسمين رئيس انتهت من «ماما وبابا» و«الست لما»

تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت على المشاركة في فيلم «هيروشيما» بطولة الفنان أحمد السقا، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالقاهرة، وذلك فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات والتجهيزات وتسكين بقية الأدوار، ويشارك في بطولة الفيلم، كل من: دياب، ياسمين رئيس، ناهد السباعي، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، علاء مرسي، وآخرين، والعمل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج «فيلم سكوير» لأحمد بدوي، و«نيوسينشري» لزيد الكردي، وأيمن بهجت قمر.

وتترقب حنان، وفق مجلة «سيدتي»، طرح فيلم «هابي بيرث داي» في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وعرض لأول مرة عالميا في مهرجان تريبيكا بالولايات المتحدة الأميركية، وحصل على 3 جوائز، وهي: أفضل فيلم عالمي، أفضل سيناريو عالمي، أفضل مخرج. والفيلم تأليف محمد دياب وسارة جوهر، إخراج سارة جوهر، بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، حنان مطاوع، والطفلة خديجة.من جانب آخر، تعيش الفنانة ياسمين رئيس، هي الأخرى حالة من النشاط الفني، لاسيما على مستوى السينما، حيث تعاقدت على 3 أفلام جديدة، ما بين التحضير والتصوير وترقب العرض، وأحدث هذه الأفلام هو «هيروشيما» بطولة الفنان أحمد السقا، والذي مازال في مرحلة التحضيرات حاليا، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة،، حيث يعد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، ويحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.وتخوض ياسمين، تجربة فنية مختلفة من خلال فيلم «الست لما»، التي تشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، وغيرهم، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، إخراج خالد أبوغريب. كما انتهت قبل أيام، من تصوير فيلمها الجديد «ماما وبابا» الذي يجمعها بالفنان محمد عبدالرحمن، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو تأليف محمد صادق، إخراج أحمد القيعي، ومن المقرر طرح الفيلم في وقت لاحق من موسم الصيف الحالي.

الأنباء الكويتية