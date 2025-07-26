صورة نادرة للزعيم عادل إمام وزوجته في مرحلة الشباب تتصدر السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة نادرة للزعيم عادل إمام مع زوجته في مرحلة الشباب.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور الزعيم عادل إمام على “السوشيال ميديا”متمنين له دوام الصحة والعافية.وكان أحدث ظهور للزعيم عادل إمام في عقد قران حفيده عادل رامي إمام بعد غياب وانقطاع عن جمهوره خلال الفترة الماضية.وتصدر بعدها محرك البحث جوجل وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا: ” أجمل طلة، ربنا يحفظه ويطول عمره، ربنا يدي له الصحة يا ما أسعدنا، الحمد لله أنك بخير وحشتنا يا زعيم، ربنا يديم عليك نعمة محبة الأسرة واللمة الحلوة وحب الناس”. وكانت آخر مشاركات الزعيم عادل إمام في الدراما التلفزيونية بمسلسل “فلانتينو” وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2020، وعلى الجانب الآخر كانت اخر مشاركاته السينمائية بفيلم “زهايمر” عام 2010.

مصراوي