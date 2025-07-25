” أحمد هارون لـ”رويترز”: الانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة

رئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول” أحمد هارون لـ”رويترز”:

– أتوقّع أن يظلّ الجيش في السياسة بعد الحرب، والانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة.

– المؤتمر الوطني يتصوّر هيكل حكم هجين يحتفظ فيه الجيش بالسيادة “حتى تتم إزالة جميع التهديدات”.

– اتخذنا قراراً استراتيجياً بعدم العودة إلى السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع بعد الحرب.