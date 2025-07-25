سياسية
” أحمد هارون لـ”رويترز”: الانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة
رئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول” أحمد هارون لـ”رويترز”:
– أتوقّع أن يظلّ الجيش في السياسة بعد الحرب، والانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة.
– المؤتمر الوطني يتصوّر هيكل حكم هجين يحتفظ فيه الجيش بالسيادة “حتى تتم إزالة جميع التهديدات”.
– اتخذنا قراراً استراتيجياً بعدم العودة إلى السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع بعد الحرب.
– النموذج الغربي غير عملي في السودان. يجب علينا تطوير نموذج لدور الجيش في السياسة نظراً لانعدام الأمن والطمع الخارجي، لأن هذه لن تكون أول ولا آخر حرب في البلاد
الشرق للأخبار