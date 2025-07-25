مبادرات شعبية للنظافة ودرء آثار الخريف والحرب بمحلية الخرطوم

واشار الى أن أهم أولويات المحلية في هذه الفترة هي النظافة، فضلا عن درء آثار الخريف وتطهير مصارف الأمطار، إضافة إلى إزالة السكن العشوائي والأنشطة غير المنظمة والعشوائيات في الطرق الرئيسة ومخلفات الحرب، محييا تضافر جهود أهالي منطقة سوبا في تدشين حملات النظافة بإسناد كبير من المقاومة الشعبية التي تمثل السند الحقيقي للدولة في الحرب والسلم.