سياسية
مبادرات شعبية للنظافة ودرء آثار الخريف والحرب بمحلية الخرطوم
دشنت محلية الخرطوم اليوم حملات المبادرات الشعبية للنظافة واصحاح البيئة وإزالة مخلفات الحرب والعشوائيات بمنطقتي سوبا غرب والديوم الشرقية بمشاركة واسعة من قطاعات المواطنين وكتائب الاسناد المدني بالمقاومة الشعبية .
وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال مخاطبته تدشين الحملات بأن العمل يأتي في إطار توجيهات الدولة الرامية لتهيئة البيئة لعودة المواطنين بعد تحرير الخرطوم .
واشار الى أن أهم أولويات المحلية في هذه الفترة هي النظافة، فضلا عن درء آثار الخريف وتطهير مصارف الأمطار، إضافة إلى إزالة السكن العشوائي والأنشطة غير المنظمة والعشوائيات في الطرق الرئيسة ومخلفات الحرب، محييا تضافر جهود أهالي منطقة سوبا في تدشين حملات النظافة بإسناد كبير من المقاومة الشعبية التي تمثل السند الحقيقي للدولة في الحرب والسلم.
من جانبه أكد مدير القطاع الجنوبي بمحلية الخرطوم معاذ محمد فضل الله استمرار حملات اصحاح البيئة بمنطقة سوبا لفترة شهر حتى يتم إزالة جميع مخلفات الحرب وتراكمات النفايات والأنقاض بجميع أحياء المنطقة تليها حملة منظمة لمكافحة نواقل الأمراض وحملات واسعة لإزالة العشوائيات والعمل غير المنظم بالطرق الرئيسة وأسواق المنطقة.
سونا