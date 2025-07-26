سلمى عبدالجبار تطمئن على استقرار الأوضاع الأمنية بولاية سنار

في اطار جولتها الولائية، وصلت الجمعة إلى ولاية سنار عضو مجلس السيادة الانتقالي د .سلمى عبدالجبار المبارك، في زيارة لتفقد الأوضاع الأمنية وجهود الإعمار بعدد من ولايات البلاد.

حيث كان في استقبالها بمدخل مدينة سنار والي الولاية اللواء الركن م. الزبير حسن السيد، وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية.

وفور وصولها، تلقت عضو المجلس السيادي خلال الاجتماع المشترك مع لجنة أمن الولاية ومجلس الوزراء الولائي تنويرا مفصلا حول جهود حكومة الولاية في دحر التمرد واستقرار الأوضاع الأمنية عقب تطهير الولاية من دنس المليشيا الإرهابية.