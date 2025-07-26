بدء الدورة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية بمطاحن عطبرة الجديدة

شهد الأستاذ مجاهد مصطفى مكي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بولاية نهر النيل، بدء فعاليات الدورة التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية التي تنظمها أمانة التدريب المهني بالتعاون مع مطاحن عطبرة الجديدة.

وأكد مجاهد، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أهمية التدريب في تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج المجلس الهادفة إلى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعات المهنية المختلفة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين الإنتاجية.

وأوضح أن المجلس يسعى عبر هذه البرامج إلى ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتطبيق المعايير المعتمدة، تنفيذًا لخطط التدريب المهني والتلمذة الصناعية بالولاية.

من جانبه، عبّر المهندس حمد قمر المكي، مدير مصنع مطاحن عطبرة الجديدة، عن تقديره لجهود المجلس في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيرًا إلى اهتمام إدارة المصنع بتأهيل العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن استدامة العملية الإنتاجية.

وأكد أهمية الشراكة مع أمانة التدريب لتدريب الكوادر كافة داخل المصنع.

وقدّم المكي شرحًا مفصلًا عن أهم المخاطر المهنية التي قد تواجه العاملين، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الدورة وتفعيل خطط وبرامج الصحة والسلامة داخل المصنع.