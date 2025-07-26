عقار يؤكّد حرص السودان على تطوير علاقاته مع ناميبيا ويثني على تجربتها في بناء دولة قوية ومستقرة

زار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير، الجمعة، في ختام زيارته لجمهورية ناميبيا، مقابر الزعماء والمؤسسين الذين لعبوا دوراً محورياً في نضال الشعب الناميبي من أجل الاستقلال والحرية لنامبيا من الإستعمار.

ووضع سيادته إكليلاً من الزهور على أضرحة القادة التاريخيين، تعبيراً عن تقدير جمهورية السودان واحترامها لتضحيات الأبطال الذين ساهموا في بناء دولة ناميبيا الحديثة وعلي رأسهم سام شيليفو نوجوما.

وأكد عقار في كلمة بهذه المناسبة أن الزيارة تمثل تعبيراً صادقاً عن عمق الروابط التاريخية والنضال المشترك بين شعبي السودان وناميبيا، مشيراً إلى إعتزاز السودان بالعلاقات الأخوية التي تربطه مع ناميبيا وحرصه على تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب سيادته عن تقديره لتجربة ناميبيا في بناء دولة قوية ومستقرة، تقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، مؤكداً التزام السودان بمواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة أن تخليد ذكرى الزعماء المؤسسين مسؤولية تاريخية تُعزّز الوعي بقيم النضال والوحدة الوطنية، داعياً إلى إستلهام الدروس من مسيرتهم في سبيل بناء مستقبل مزدهر لشعوب القارة الإفريقية.