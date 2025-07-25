رئيس الوزراء يهنئ نظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، بتهنئة رسمية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وأعرب الدكتور إدريس، في برقية التهنئة، عن خالص تقديره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة، ومثّلت انطلاقة نحو التحرر والاستقلال، وأرست مبادئ العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

وأكد سيادته، في تهنئته، حرص السودان على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعه بمصر، ودعم أواصر التعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار والازدهار للمنطقة بأسرها.