لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار تنظم احتفالا للمستنفرين

نظمت لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار ممثلة في لجنة المرأة بلجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية إحتفالا بمعسكر الشهيد سراج الدين بالفرقة 17 مشاة بحضور عدد من قيادات لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية وعدد من ضباط الفرقة 17 مشاة المسؤولين بمعسكر التدريب.

حيث أشار اللواء ركن محمد العجب ممثل رئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار إلى استجابة المستنفرين لنداء الاستنفار وتدافعهم نحو ساحات التدريب والقتال الذي يمليه عليهم واجبهم الوطني. مجددا عزم المقاومة الشعبية على إعداد المستنفرين بصورة تؤهلهم لحماية الأرض والعرض والدفاع عن البلاد ومقدراتها في دحر التمرد.

من ناحيته أكد كمال عبد القادر المدير التنفيذي لمحلية سنجة بالإنابة لدى مخاطبته الاحتفال أن مدينة سنجة كانت فاتحة خير لإنتصارات متتالية وحيا تنظيم الاحتفال لتوجه المستنفرين إلى سوح الوغى وحيا المستنفرين بمحلية سنجة لتدافعهم ووقفتهم مع القوات المسلحة في معركتها ضد القوات المتمردة. داعيا إلى الاصطفاف خلفها لتحرير كل شبر من كردفان ودارفور وبقية المناطق.