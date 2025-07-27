سلمى المبارك: الإرادة حاضرة لإصلاح الدمار الذي وقع بمصنع سكر سنار

وقفت عضو مجلس السيادة الانتقالي د.سلمى عبدالجبار المبارك، على آثار الدمار والتخريب الممنهج الذى وقع بالأقسام المختلفة لمصنع سكر سنار. وذلك بحضور والي سنار اللواء الركن م. الزبير حسن السيد واعضاء لجنة أمن الولاية.

وأشارت سيادتها لدى زيارتها يوم الجمعة لمصنع سكر سنار، إلى أنها ستعمل مع كل الأطراف لتوفير المعينات اللازمة لاستعادة عمل المصنع أفضل مما كان عليه في السابق مضيفة أن المصنع يلعب دورا اقتصاديا مقدرا في تغطية السوق المحلي بسلعة السكر علاوة على دعم قطاع الصادرات.

وأشادت عضو المجلس السيادي بالدور الاجتماعي الذي ظل يلعبه المصنع، حيث يعول آلاف الأسر ويقدم العديد من الخدمات الضرورية للمواطنين بقرى المشروع.

من جانبه أوضح وزير المالية والقوي العاملة بولاية سنار د. محجوب أحمد محمد أن المصنع يمثل أكبر الصروح الاقتصادية المساهمة فى رفد خزانة الولاية بعائدات مجزية كما يعول أكثر من 20 ألف عامل بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية القيمة التي يقدمها إلى إنسان الولاية مما يساعد على الاستقرار والتوطين، مبينا أن إعادة تأهيل المصنع تحتاج لتضافر الجهود الولائية والاتحادية ومشاركة المستثمرين الوطنين والأجانب للاستفادة من الميزات النسبية للولاية.