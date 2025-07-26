شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يجيب على سؤال أحد الصحفيين: (غشيت كم بنت قبل كدة؟)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو من حلقة تلفزيونية للفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سوار الدهب, كان قد حل ضيفاً على الصحفي والإعلامي أحمد دندش, عبر برنامجه “الصندوق”.

الصحفي فاجأ الفنان الشاب بسؤال صعب قال فيه: (غشيت كم بنت قبل كدة؟) لجيبه المطرب: (حاشا لله وحياة الله عمري ما غشيت بنت).

الجدير بالذكر أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد أثار ضجة واسعة وفاجأ الجميع بزواجه من إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين