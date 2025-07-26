شاهد بالفيديو.. بعد اغتياله بمسيرة تابعة للجيش.. “شبلي” بالدعم السريع يرثي القائد البارز “التاج فولجانق” بأغنية حزينة والجمهور يسخر: (الناس ديل جاهزين كل ما ينجغم منهم واحد يكتبوا فيه أغنية)

قوبل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين له على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع, لقبه الجمهور بــ”الشبلي”, وهو ينظم أغنية في القائد الميداني بالدعم السريع التاج يوسف فولجانق”, الذي أغتيل قبل أيام مسيرة تابعة للجيش.

وتحسر الشلبي, على رحيل “فولجانق” بأغنية رددها مع رفيقه الصغير, وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب ساخراً: (الناس ديل جاهزين كل ما ينجغم منهم واحد يكتبوا فيه أغنية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين