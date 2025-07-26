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شاهد بالصور.. الممثلة المصرية الشهيرة رندا البحيري تهنئ فريق الزمالة أم روابة السوداني بتدوينة جميلة لهذا السبب (!!!)

2025/07/26
راندا البحيري 1

فاجأت الممثلة المصرية الشهيرة رندا البحيري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على وجه العموم وجماهير الكرة السودانية, بشكل خاص بتدوينة جميلة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

راندا البحيري 1

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت الممثلة المعروفة, التهانئ لفريق الزمالة أم روابة السوداني, بعد حصوله على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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الممثلة الحسناء والمعروفة بتشجيعها لنادي الزمالك, تغزلت في فريق الزمالة, الذي يرتدي شعار قريب من شعار الفارس الأبيض نادي الزمالك, الأمر الذي جعلها تكتب مباركة للفريق السوداني, التأهل للكونفدرالية.

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وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت البحيري, على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة أرفقت مع صور ممثل مدينة أم روابة, قالت فيها: (ألف مبروك نادي الزماله السوداني و ألف مبروك لكل إخواتنا السودانيين التأهل لبطولة الكونفدرالية 🏹 قصة نادي تأسس في حب الزمالك و كل أمنياتي القلبيه لهم ب أداء مشرف لبلدهم و كل الحب لرئيس النادي المحترم الأستاذ عبد الرحيم حتيله).

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ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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