ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة روبي، حفل غنائي ليلة الجمعة 25 يوليو في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدمت روبي، لجمهور الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (حتة تانية، ليه بيداري، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

من ناحية أخرى علّقت الفنانة روبي على تصدر أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده” تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، رغم مرور أكثر من 21 عامًا على طرحها، مشيرة إلى أن الأغنية لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري كبير في كل حفل تشارك فيه.

وقالت روبي في تصريحات تليفزيونية: “الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير وعمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه، الله يرحمه.”

وفيما يخص مشاركتها الأخيرة في مهرجان موازين بالمغرب، عبّرت روبي عن سعادتها الشديدة بالحفل وتفاعل الجمهور المغربي، قائلة: “الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيحب الفن، وهما فنانين في نفسهم كده. ولما جيت المهرجان وشفت التفاعل والعدد الكبير أوي، زي ما يكون أدرينالين ضرب في نفوخي! كنت مبسوطة أوي، وحاجة مشرفة إني أغني في مهرجان زي ده. وفي نفس الوقت، المغرب بلد جميلة وناسها جمال”.

وتعيش روبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال حفلاتها الغنائية أو مشاركاتها في الأعمال الدرامية والسينمائية، وسط إشادة جماهيرية متواصلة بأدائها.

صدى البلد