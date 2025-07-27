“ملكي”.. بعد أزمة معجبات حفله الأخير.. زوجة راغب علامة ترد على شائعة انفصالهما

حرصت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، على الرد على شائعات انفصالهما بعد حفله الاخير في الساحل الشمالي، والصور المتداولة مع المعجبات.

ونشرت زوجة راغب علامة صورة له عبر خاصية “الإستوري” على حسابها الرسمي في “إنستجرام”، وعلقت عليها: “مَلِكي”.

ويحيي راغب علامة، حفلا غنائيا مع نانسي عجرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 16 أغسطس 2025.

يأتي هذا بعد الأزمة التي حدثت بسبب حفل راغب علامة الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو؛ بعد محاصرة عدد من السيدات له خلف المسرح وتقبيله، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بإيقافه عن الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق.

صدى البلد