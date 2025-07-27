ثقافة وفنون

“ملكي”.. بعد أزمة معجبات حفله الأخير.. زوجة راغب علامة ترد على شائعة انفصالهما

2025/07/27
راغب علامة

حرصت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، على الرد على شائعات انفصالهما بعد حفله الاخير في الساحل الشمالي، والصور المتداولة مع المعجبات.

ونشرت زوجة راغب علامة صورة له عبر خاصية “الإستوري” على حسابها الرسمي في “إنستجرام”، وعلقت عليها: “مَلِكي”.

ويحيي راغب علامة، حفلا غنائيا مع نانسي عجرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 16 أغسطس 2025.

يأتي هذا بعد الأزمة التي حدثت بسبب حفل راغب علامة الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي يوم الجمعة 18 يوليو؛ بعد محاصرة عدد من السيدات له خلف المسرح وتقبيله، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تصدر قرارا بإيقافه عن الغناء في مصر، وإحالته للتحقيق.

9df26fca 7eb3 4ae0 8 774 093034

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/27