حكومة موازية قيد التشكيل: حميدتي رئيساً للمجلس الرئاسي والتعايشي لرئاسة الوزراء والحلو نائباً

كشفت مصادر مطّلعة لـ “دارفور24” عن ملامح التشكيل الأولي لما يُعرف بالحكومة الموازية، والتي يجري العمل على إعلانها من قِبل قوى سياسية ومسلحة خارج السودان.

وبحسب المصادر، فقد تم الاتفاق على تسمية الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئيساً للمجلس الرئاسي، على أن يشغل عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، فيما عُيّن عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر عضواً بالمجلس.

وفي إطار الترتيبات الحكومية، تم ترشيح الدكتور محمد الحسن التعايشي رئيساً للوزراء، واختيار مبروم سليم حاكماً لإقليم الشرق، والهادي إدريس حاكماً لإقليم دارفور، بينما يتولى فارس النور منصب حاكم ولاية الخرطوم.

وتضم التشكيلة المرتقبة كذلك الصادق يوسف برمة ناصر رئيساً للمجلس التشريعي، وسليمان صندل وزيراً للداخلية، إلى جانب إبراهيم الميرغني وزيراً للإعلام.

ويُتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكومة خلال ساعات، وسط ترقّب داخلي وخارجي لمآلات هذه الخطوة المثيرة للجدل في المشهد السوداني المنقسم.

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