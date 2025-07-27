هبة الفقي: وجوه باسمة .. وقلوب حانية .. وقامات شعرية أنيقة

كتبت الشاعرة المصرية “هبة الفقي”:

الحمد لله كثيرا ..

أمسية من الجمال والألق ..

أمس .. وفي رحاب المدينة الفاتنة الاسكندرية .. سعدت بحضور فعاليات المهرجان الدولي السابع للشعر والفنون .. دورة الأمير عبدالله الفيصل .

ليلة أخرى من الجمال .. تزينت فيها الكلمات بألوان الألق.. وارتدت أجمل أثوابها عندما شهدت واحدة من أبهى أمسيات الشعر التي احتضنتها الأسكندرية عروس البحر .

كل الشكر لمن شكَّلَ هذا الجمال .. الشاعر الكبير الأستاذ / أحمد قنديل رئيس المهرجان .. والشاعر الكبير الأستاذ/ محمود حسن المستشار الثقافي للمهرجان . ولكل طاقم الإدارة والتنظيم .

أما الجمهور .. فكان نجم هذه الأمسية .. وجوه باسمة .. وقلوب حانية .. وقامات شعرية أنيقة .. من مصر وخارجها .. تجيد إنطاق الصمت .. وتحريك الزمن .. وتفاعل من الحضور يليق بعظمة الكلمة وجلالها .

شكرا من القلب .. لكل من حضر .. وتفاعل .. وأضاء ليلتنا بابتسامته .

كل عام وكل أحبتي بكل الخير .

مودتي وتقديري

رصد وتحرير – “النيلين”