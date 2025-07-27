هيثم: العمل على توطين الخدمات الطبية بالولايات

أكد وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، ضرورة دعم تشغيل و تطوير الخدمات الصحية بالولايات أثناء حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن التنسيق المشترك مع ولايات السودان يمثل عنصراً أساسياً لضمان كفاءة الخدمات الصحية.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى انعقد السبت لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتشغيل وتطوير المستشفيات والخدمات الصحية، والذي يستهدف دعم 40 مستشفى رئيسيا بولايات السودان المختلفة.

وتم تقييم التجربة التي اقتربت من إكمال عامها الأول، واستعراض آليات إيصال الدعم المالي للمستشفيات بغرض التأهيل والتدريب وتقديم الإسناد الفني والإداري. يركز المشروع علي أقسام الرعاية الطارئة و الحرجة في المستشفيات المختارة إضافة لاقسام العمليات و العناية المكثفة.

شهد الاجتماع مشاركة إدارات من الطب العلاجي، الشؤون المالية والإدارية، والوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف. كما ناقش الحضور خطط تجهيز معامل التحاليل وأجهزة الأشعة وتعزيز أقسام الطوارئ .